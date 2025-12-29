news_header_top
Общество 29 декабря 2025 09:18

В Набережных Челнах введено почти 290 тыс. квадратных метров жилья

Сегодня на аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подвел итоги работы города в 2025 году. Строительная отрасль сохраняет высокие темпы: введено почти 290 тысяч квадратных метров жилья, годовой план будет выполнен. Продолжается строительство арендных домов в микрорайоне КАМАЗ для привлечения квалифицированных специалистов.

Ведется системная работа по обеспечению земельными участками многодетных семей: в списке 9 514 семей, 4 365 уже получили участки, еще 5 149 семей ожидают предоставления земли.

В сфере строительства и улучшения городской среды за год реализованы ключевые проекты:

  • открыт арендный дом 78/02 в микрорайоне КАМАЗ;
  • отремонтировано 79 дворов;
  • завершен ремонт инфекционной больницы;
  • ведется подготовка к строительству нового стационара Камской многопрофильной больницы №5;
  • завершен ремонт театра кукол;
  • отремонтирована Детская школа искусств;
  • открыта новая школа №39 в Замелекесье;
  • проведен капитальный ремонт двух школ и семи пищеблоков; отремонтирован молодежный центр «Орион»;
  • отремонтированы пять дорог: проспект Яшьлек, улицы Магистральная, Орловская, Маршала Жукова, Боровецкий мост;
  • продолжается благоустройство парка «Прибрежный» и набережной Фикрята Табеева;
  • капитально отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения.

Наиль Магдеев отметил, что все эти меры направлены на повышение качества жизни горожан и создание комфортной городской среды для жителей Набережных Челнов.

#Набережные Челны
