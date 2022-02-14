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Экономика
14 февраля 2022  10:20
Эльза Кузнецова

В Набережных Челнах вручили награды «Предпринимателям года»

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Мэр города Наиль Магдеев на утренней городской планерке поздравил победителей городского конкурса, отметив, что в городе активно развивается предпринимательский сектор.

Городской конкурс «Предприниматель года» проводится с 2018 года. В этом году он проходил в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Набережные Челны на 2020-2023 годы».

Конкурс проводился по 14 номинациям, все победители получили награды, кроме четырех предпринимателей, которым и вручил награды мэр города сегодня.

В номинации «Уникальный продукт» победил индивидуальный предприниматель Ильнур Маннанов, который занимается производством кухонной мебели. В номинации «Бизнес-инновация» победителем стал Тагир Ахметзянов. Он производит приборы и аппаратуру для автоматического управления. 

В номинации «Визионер года» победил Михаил Павликов, награду сегодня получила вдова — Людмила Алексеевна, так как в январе 2022 года его не стало. В номинации «Динамичный бизнес» лучшим стал Максим Лашин. 

«Город Набережные Челны — это родина предпринимательства. Здесь активно развивается предпринимательский сектор: около 80 тыс. работников различных предприятий в городе. Выпускается широкая линейка продукции. Для сведения, на „КАМАЗе“ работает более 30 тыс. человек. Мы оказывали, оказываем и будем оказывать поддержку предпринимательскому сектору», — отметил мэр города Наиль Магдеев.

#Набережные Челны #предпринимательство
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