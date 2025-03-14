Врачи БСМП Челнов вернули сердце пациента к жизни с помощью импланта

На днях врачи БСМП Набережных Челнов провели сложную операцию на сердце 72-летнего мужчины. На место разрыва сердца был установлен специальный имплант. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Рашит Аипов попал в реанимацию БСМП Набережных Челнов в критическом состоянии. Осенью прошлого года он пережил инфаркт миокарда, из-за чего у него в прямом смысле разорвалось сердце: в межжелудочковой перегородке образовался разрыв размером в 17 мм.

У мужчины развилась правосторонняя сердечная недостаточность и образовался застой венозной крови. Возник кардиальный цирроз печени. Сердце уже не могло выполнять свои функции, а застой крови в печени привел к сильному отеку органа, развилось кислородное голодание и гибель клеток.

Спасти пациента могло только малоинвазивное вмешательство. Через два прокола: в бедре и на шее – рентгенохирурги ввели специальный имплант – окклюдер – и установили его на место разрыва, таким образом сброс крови был устранен.

«Плюс в том, что пациент очень быстро восстанавливается. Уже через шесть часов после проведенного вмешательства нет никаких ограничений, а примерно через неделю он может сам передвигаться и ухаживать за собой», – рассказал рентгенохирург Марат Шарафутдинов.

БСМП Автограда – один из немногих центров в России, где проводятся столь сложные операции на сердце. Установку окклюдера начали проводить три года назад, сейчас в копилке хирургов уже 10 спасенных пациентов с таким редким диагнозом.

Со слезами на глазах Рашит Аипов вспоминает, что врачи отводили ему один год жизни. Сейчас он чувствует себя хорошо, готовится к выписке и благодарит бригаду врачей, спасшую ему жизнь.