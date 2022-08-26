В Набережных Челнах восемь школ признаны лучшими по качеству образования и воспитания в этом учебном году. Об этом сообщил начальник Управления образования и по делам молодежи Рустам Хузин на августовском педсовете, пишут «Челнинские известия».

«По итогам мониторинга качества образования, реализации системы воспитания и дополнительного образования за этот учебный год лучшими следует считать школы №1, 2, 3, 11, 21, 61, 77, 84», – рассказал докладчик.

Хузин отметил, что высокие баллы по обязательным предметам получили учащиеся школ №2, 18, 26, 30, 39, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 76, 77, 78, 79, 84.