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Происшествия 27 марта 2025 10:13

В Набережных Челнах водителя наказали после публикации видео, как он ездил по встречке

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На днях сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов обнаружили видеозапись, на которой водитель Changan на одном из проспектов в нарушение ПДД двигался по встречной полосе.

Личность водителя быстро установили — им оказался 34-летний житель города. Его вызвали в Госавтоинспекцию для профилактической беседы.

За данное нарушение в отношении водителя были составлены административные протоколы по нескольким статьям: выезд на встречную полосу, управление автомобилем без страхового полиса ОСАГО, управление транспортом с техническими неисправностями, а также нарушение правил маневрирования.

#нарушение пдд #Набережные Челны #госавтоинспекция
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