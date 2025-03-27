В Набережных Челнах водителя наказали после публикации видео, как он ездил по встречке

На днях сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов обнаружили видеозапись, на которой водитель Changan на одном из проспектов в нарушение ПДД двигался по встречной полосе.

Личность водителя быстро установили — им оказался 34-летний житель города. Его вызвали в Госавтоинспекцию для профилактической беседы.

За данное нарушение в отношении водителя были составлены административные протоколы по нескольким статьям: выезд на встречную полосу, управление автомобилем без страхового полиса ОСАГО, управление транспортом с техническими неисправностями, а также нарушение правил маневрирования.