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Происшествия 12 сентября 2024 16:01

В Набережных Челнах водитель мопеда попал под колеса BMW и погиб

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Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня примерно в 14.50 в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП с участием водителя мопеда. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем мопеда не выбрал безопасную скорость, врезался в припаркованный автомобиль BMW и опрокинулся. В результате водитель мопеда скончался на месте. Он был без мотошлема, а мопед снят с учета в 2023 году.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

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