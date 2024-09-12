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В Набережных Челнах водитель мопеда попал под колеса BMW и погиб
Сегодня примерно в 14.50 в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП с участием водителя мопеда. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем мопеда не выбрал безопасную скорость, врезался в припаркованный автомобиль BMW и опрокинулся. В результате водитель мопеда скончался на месте. Он был без мотошлема, а мопед снят с учета в 2023 году.
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