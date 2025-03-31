В Набережных Челнах весной высадят 6,2 тысячи деревьев и кустарников

Весной в Набережных Челнах пройдет масштабное озеленение – в городе высадят 6,2 тысячи деревьев и кустарников. Работы организованы в рамках традиционного санитарно-экологического двухмесячника, который проходит с 1 апреля по 31 мая.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов, предприятия, организации, школы и жители города примут участие в высадке саженцев, создании зеленых зон и благоустройстве общественных пространств. Каждое учреждение сможет внести свой вклад в озеленение города, предварительно согласовав места посадки с коммунальными службами, чтобы избежать повреждения инженерных сетей.

Важную роль в озеленении сыграет МУП «Парк культуры и отдыха», где в теплицах уже подготовлена цветочная рассада. В мае по всему городу расставят 3,3 тыс. вазонов с цветами, а позже их количество увеличат до 5 тысяч. Кроме того, предприятия могут заказать рассаду для оформления территорий своих офисов, магазинов, школ, больниц и детских садов.

«Чистота и красота создаются трудом большого количества людей. Это хорошая традиция – дружно, одной большой полумиллионной семьей, наводить порядок в нашем городе. Эту традицию, заложенную первостроителями, нужно продолжать», — подчеркнул мэр города Наиль Магдеев.

В рамках двухмесячника предусмотрена не только посадка деревьев, но и уход за зелеными насаждениями, санитарная очистка территорий, благоустройство дворов и общественных мест. Уже сейчас определены зоны для высадки деревьев, которые в будущем создадут комфортную среду и улучшат экологию города.