Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Набережных Челнах вдвое выросло количество случаев гриппа
В Набережных Челнах ростет заболеваемость гриппом. На прошлой неделе зарегистрировано 42 случая гриппа, неделей ранее было 20 случаев. По ОРВИ выявлено более 3,7 тыс. случаев за неделю, что на 100 случаев меньше неделей ранее. Начальник управления здравоохранения Рустам Нугманов так прокомментировал ситуацию с заболеваемостью в городе:
«В целом, работа идет в штатном режиме, все необходимые медицинские препараты, средства индивидуальной в провизорном госпитале имеются», — рассказал спикер.
Мэр города Наиль Магдеев отметил, что грипп в Челнах растет.
«Большое количество коллег вынуждены уйти на больничный», — сказал он.
Что касатся коронавирусной инфекции, то за весь период в городе зарегистрировано более 32 тыс. случаев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»