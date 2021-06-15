В Набережных Челнах вакцину от Covid-19 получили почти 40 тысяч человек

В Набережных Челнах полный курс вакцинации от Covid-19 прошли почти 40 тысяч человек, сообщили в Управлении здравоохранения города.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 52 260 горожан, второй — 39 864, уточнили в горздраве.

В Челнах для вакцинации созданы все условия: поликлиники принимают желающих ежедневно, в том числе и по субботам. Действует прививочный пункт в торговом центре «Омега», выездные медицинские бригады работают по заявкам предприятий города.

Между тем глава местного отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев заявил, что Челны существенно отстают по темпам вакцинации от Альметьевска и Нижнекамска, и попросил горожан проявить сознательность в этом вопросе.