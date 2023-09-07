В Набережных Челнах в 2023 году запустят производство подшипников

Первую линию производства подшипников в Набережных Челнах планируют запустить в 2-3-м квартале следующего года. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «Далини» Руслан Нигматулин на пресс-конференции в рамках международного форума «РОСТКИ».

По его словам, первая линия будет работать на арендованной компанией территории Камского индустриального парка «Мастер». Впоследствии планируется организовать еще 8 линий производства на собственных площадях.

Отметим, что мощность первой линии составит 700 тыс. подшипников в год. Нигматулин подчеркнул, что она будет выпускать продукцию в большей степени для нужд КамАЗа, у которого из-за санкционных ограничений возникли трудности с поставками подшипников.