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В Набережных Челнах в 2023 году запустят производство подшипников
Первую линию производства подшипников в Набережных Челнах планируют запустить в 2-3-м квартале следующего года. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «Далини» Руслан Нигматулин на пресс-конференции в рамках международного форума «РОСТКИ».
По его словам, первая линия будет работать на арендованной компанией территории Камского индустриального парка «Мастер». Впоследствии планируется организовать еще 8 линий производства на собственных площадях.
Отметим, что мощность первой линии составит 700 тыс. подшипников в год. Нигматулин подчеркнул, что она будет выпускать продукцию в большей степени для нужд КамАЗа, у которого из-за санкционных ограничений возникли трудности с поставками подшипников.
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