В Набережных Челнах в семье ветерана СВО родилась дочь

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В семье ветерана специальной военной операции Рината Сабирзянова произошло радостное событие – родилась дочь. Девочку назвали Аиша. Поздравить молодую семью приехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который по традиции чествует семьи военнослужащих и ветеранов, в которых появляются дети.

Встреча новорожденной из роддома стала для семьи особенно волнительным моментом. Сдержать эмоции Ринату Сабирзянову и его близким было непросто.

«Пока трудно поверить, что скоро я увижу свою маленькую дочь. Она долгожданная. Поэтому идем, считаем буквально секунды», – поделился он.

По словам ветерана, имя для ребенка выбрали быстро – в честь священного месяца Рамадан.

«Мы с супругой на намазе, сейчас священный месяц Рамадан. Поэтому выбрали именно такое имя. Долго не думали – это имя из мусульманской традиции», – рассказал Сабирзянов.

Встретить новорожденную пришли и родственники. Для бабушки девочки Нафисы Ахтямовны это событие стало особенно трогательным. Она уже более 40 лет работает операционной медицинской сестрой в городской больнице №5 и признается, что за годы работы видела многое, но эмоции в этот день были особенными.

Родители супруги Рината – Альберт и Эльмира Шафиковы – также поделились своей радостью. По их словам, в семье давно ждали пополнения.

«Слов нет, одни эмоции. У нас разница с первой внучкой – 16 лет. Это действительно долгожданный ребенок, мы очень рады», – сказали они.

Особое внимание молодой семье уделили и городские власти. Мэр Наиль Магдеев поздравил родителей и вручил подарки от имени Раиса Республики Татарстан и города. По городской традиции каждой семье при рождении ребенка передается материальная помощь в размере 100 тыс. рублей.

«Вырастет дочь и, безусловно, будет гордиться своим отцом-героем. Не так часто ему эти слова говорят, но это правда. После возвращения с фронта он принял участие в программе «Батырлар», сделал все, чтобы вернуться к полноценной жизни, и у него прекрасная семья. Мы в городе по-особому относимся к семьям, где появляются дети, поэтому приезжаем поздравить и передаем материальную помощь и главный документ о рождении ребенка», – отметил Магдеев.

Супруга ветерана СВО Алина Сабирзянова поблагодарила руководство города за внимание к их семье.

«Я безумно благодарна администрации города за такие встречи. Эти моменты остаются в памяти на всю жизнь. Дочка очень похожа на папу и уже за первые дни показала спокойный характер», – сказала она.

Сам Ринат Сабирзянов после возвращения к мирной жизни активно участвует в программах поддержки ветеранов. Он планирует продолжить участие в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс».

«Я планирую активно участвовать дальше. В нашей стране и республике есть возможности для развития, с нами работают специалисты, предлагают различные программы. Это шанс научиться чему-то новому», – отметил он.

По словам ветерана, такие инициативы особенно важны для бойцов, проходящих реабилитацию после возвращения домой.

«Когда остаешься один на один с пережитым, бывает тяжело. А когда рядом люди, которые прошли тот же путь, можно поделиться эмоциями – это очень помогает», – добавил Сабирзянов.

В семье уверены, что появление дочери стало для них новым этапом жизни и самым большим счастьем. Крепкая семья, говорят близкие, – лучшая награда для героя.

