В Набережных Челнах в прошлом году умерли почти 7 тыс. человек, родились 6,6 тыс.

В 2021 году в Набережных Челнах умер 6831 человек. Об этом на аппаратном совещании заявила начальник челнинского ЗАГСа Равиля Зарипова.

По ее словам, среди мужчин смертность оказалась выше, чем среди женщин: 3515, или 51%, и 3316, или 49%, соответственно.

«У нас в городе зафиксирован один из низких показателей в республике по количеству регистраций смерти на 1 тыс. человек населения — 12,8. По республике этот показатель равен 15,5, Российской Федерации — 16,8», — отметила Зарипова.

За 2021 год в городе зарегистрировано рождение 6604 детей. Из них 85% появились у родителей, состоящих в браке.

«Как по абсолютному количеству, так и в расчете на тысячу человек населения наш город занимает второе место по зарегистрированным актам о рождении. В автограде этот показатель достигает 12,4, по Республике Татарстан — 10,6, по Российской Федерации — 9,7», — сообщила Зарипова.

Соотношение новорожденных осталось на прежнем уровне: 51% мальчиков и 49% девочек. «Рождаемость в городе относительно равномерно распределена в течение года. Тем не менее всегда можно проследить тенденцию увеличения рождаемости в одни месяцы и уменьшения в другие. Меньше всего малышей родилось в январе — 456, а пик рождаемости пришелся на сентябрь — 615 детей», — заявила докладчик.