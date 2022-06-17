В Набережных Челнах в июле начнется прием документов в новую школу в 69-м комплексе

В Набережных Челнах с 1 июля начнется прием документов в новую школу, строящуюся в 69-м комплексе. Об этом заявил директор образовательной организации Марс Гафуров.

«1 июля прием документов будет вестись с 9 до 18 часов. 2 июля, в субботу, мы будем вести прием с 9.00 до 14.00. Начиная с 4 июля, с понедельника по четверг прием документов будет осуществляться ежедневно с 9.00 до 17.00. При необходимости мы готовы увеличить количество дней для приема, включая пятницу и субботу. Прием заявлений в новую школу будет проходить в школе №42», – рассказал Гафуров.

Новая школа рассчитана на 1 501 ученика. В образовательном учреждении будет актовый зал на 780 мест, столовая на 530 посадочных мест, два спортивных зала, бассейн с двумя чашами на 12 и 25 метров, библиотека.

Здесь откроются секции по тхэквондо, самбо, шахматам, волейболу, бадминтону, оздоровительному плаванию, 3D-моделированию, кружок журналистики. Кроме того, будут функционировать подростковый клуб «Лидер», школьная команда КВН, движение «Юнармия». Планируется также открытие театральной студии и школьного музея.

Более того, в здании школы разместится филиал музыкальной школы №6 имени Салиха Сайдашева, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.