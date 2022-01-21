Ирада Аюпова: В Набережных Челнах в этом году достроят новое здание театра «Мастеровые»

Благодаря празднованию 50-летия со дня основания КАМАЗа город Набережные Челны в этом году получит новое здание театра «Мастеровые». Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства культуры РТ сообщила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«Это уже второе здание театра, строящееся в Набережных Челнах за последние три года, которое будет построено при федеральной поддержке», — заметила министр.

Она также выразила благодарность депутату Государственной Думы Федерального Собрания Альфие Когогиной, которая лично курирует реализацию этого проекта.

В этом году в рамках национального проекта «Культура» также стартует проект по реконструкции здания Нижнекамского Театра юного зрителя.

Национальный проект «Культура», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.