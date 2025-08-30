В Набережных Челнах в День республики открылась новая мечеть «Изге Ай»

Фото: Telegram-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

В День Республики Татарстан и День города в Набережных Челнах открылась новая мечеть «Изге Ай». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава муниципалитета Наиль Магдеев.

«Это 16-я по счету мечеть. Благодарю всех верующих за добрые сердца и вклад в возведении мечети», – написал он.

Магдеев подчеркнул, что мечети занимают важное место в духовной и культурной жизни татарского народа. Он отметил бережное отношение к сохранению традиций и выразил уверенность, что новая мечеть станет значимым центром и будет способствовать мирному сосуществованию народов.

«Еще больше радует, что мечеть «Изге Ай» открылась в месяц Мавлид. Пусть в этой мечети навсегда поселятся свет и добро, звучат молитвы за благополучие и единство. Пусть в нашей стране, в нашем городе царят дружба, согласие, благополучие», – заключил мэр Автограда.