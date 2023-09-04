В Набережных Челнах в ближайшие выходные стартуют сельхозярмарки

В ближайшие выходные в Набережных Челнах стартуют сельскохозяйственные ярмарки. С 9 сентября они начнут работу по субботам с 8.00 до 15.00 на территории ипподрома, на площадке перед стадионом «Строитель» на ул. Набережная Г.Тукая, а также агропарка «Южный» по субботам и воскресеньям. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник отдела потребительского рынка управления экономического развития и поддержки предпринимательства Раиса Султанова.

«Количество ярмарок из года в год растёт. Актуальность проведения ярмарок еще больше возросла с введением санкций в отношении Российской Федерации», — заявила докладчица.

Султанова отметила, что в этом году уже прошло 122 ярмарки, 55 из них — сельскохозяйственные. На них завезено 2,6 тонны продукции на сумму более 239 млн рублей. По сравнению с 2022 годом рост реализации сельскохозяйственной продукции на ярмарках вырос на 53%.

По традиции с 1 по 10 октября, в декаду старшего поколения, волонтеры будут помогать при загрузке продукции, приобретенной на сельскохозяйственных ярмарках.

16, 17, 23, 24 декабря будут организованы зарекомендовавшие себя тематические ярмарки «Новогодний гусь».

«Для полумиллионного, промышленного города важно, чтобы свежая, качественная местная продукция доходила до стола наших горожан, и ярмарки являются ответом на этот вопрос. Поэтому необходимо создавать все условия для того, чтобы ярмарки проходили на хорошем уровне», — подчеркнул глава города Наиль Магдеев.