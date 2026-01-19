news_header_top
Общество 19 января 2026 11:37

В Набережных Челнах в 2026 году капитально отремонтируют 96 домов

В Набережных Челнах в 2026 году капитальный ремонт планируется провести в 96 многоквартирных домах. Об этом на аппаратном совещании доложил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов.

Сейчас на объектах ведутся подготовительные работы: электрики проверяют и приводят в порядок электросети, фасады освобождаются от старого оборудования, во дворах и на чердаках идет вывоз накопившегося мусора. Особое внимание уделяется санитарной обработке помещений и безопасному выходу на крыши, чтобы рабочие могли выполнять свои задачи без помех.

«Особое внимание уделяется чистоте и безопасности работ. Мы создаем все условия для качественного проведения капитального ремонта», – подчеркнул Вильданов.

Программа капитального ремонта в 2025 году охватила 118 домов. В течение года в жилых комплексах были заменены системы водоснабжения в 48 домах, утеплены и отремонтированы фасады в 30 домах, обновлены лифты в 29 многоквартирных зданиях. Кроме того, заменены сети водоотведения в 28 домах, ремонтировались кровли в 26 зданиях, обновлялись сети теплоснабжения в 16 домах и электроснабжение в восьми. Благоустроены подвалы в трех домах.

