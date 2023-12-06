Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Набережных Челнах уже почти две недели ищут молодого мужчину, который пропал без вести
В Набережных Челнах ищут пропавшего мужчину. Владислав Скворцов 26 ноября вышел из дома и не вернулся, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Рост мужчины примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза каре-зеленые.
Был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников