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Происшествия 6 декабря 2023 12:46

В Набережных Челнах уже почти две недели ищут молодого мужчину, который пропал без вести

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В Набережных Челнах ищут пропавшего мужчину. Владислав Скворцов 26 ноября вышел из дома и не вернулся, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Рост мужчины примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза каре-зеленые.

Фото: © Соцсети

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

#пропал мужчина
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