В Набережных Челнах увеличили скорость мобильного интернета

Во всех районах Набережных Челнов завершена масштабная программа рефарминга частот. Модернизированы 130 объектов связи в самом городе​ и ближайшем пригороде, где проживает свыше 600 тысяч человек. Использование дополнительного частотного ресурса помогло увеличить емкость сети на 50% в диапазоне 1800 МГц и ускорить передачу данных в устройствах жителей города на 25%. Модернизация затронула жилые микрорайоны, производственные предприятия, бизнес-центры, магазины, медицинские, образовательные учреждения, спортивные объекты, парки, скверы и другие места отдыха.

​За год в автограде выросло потребление мобильного интернет-трафика на 20%. Наиболее высокий рост зафиксирован в Автозаводском районе вблизи Московского и Автозаводского проспектов — местные жители и работники стали бывать онлайн в 6 раз чаще, чем годом ранее.​ Проведенная модернизация расширила возможности по использованию технологии голосовых звонков. В январе уже 57% от суммарного количества минут, которые проговорили жители города, пришлось на сервис, который обеспечивает кристально чистый звук и позволяет использовать интернет, не прерывая разговора.

«Рефарминг позволил эффективнее использовать оборудование и частотный потенциал. В Набережных Челнах удалось увеличить полосу частот LTE 1800 с 10 до 15 МГц, а чем шире полоса, тем выше пропускная способность сети, можно выходить в сеть на более высокой скорости. Регулярно отслеживая нагрузку на инфраструктуру и благодаря такому инструменту можно оперативно реагировать на растущий трафик», — отмечает технический руководитель МегаФона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.