В Набережных Челнах утвердили шесть площадок для запуска фейерверков

В Набережных Челнах определены специальные площадки для запуска пиротехнических изделий. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник 15 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, подполковник Алмаз Мифтахутдинов.

Всего в городе утверждены шесть площадок. Запуск фейерверков разрешен в Парке Победы – на площадке, где традиционно проводится Сабантуй, на территории возле городского пляжа в Новом городе, за стадионом «Строитель» на побережье реки Мелекески, на территории Ипподрома, на улице Раскольникова, между домом №11 и ГСК «Прикамский», а также возле городского пляжа на набережной Габдуллы Тукая.

Также сообщается, что с 25 декабря в Набережных Челнах планируется введение особого противопожарного режима. Он будет действовать до 11 января 2026 года. В этот период требования пожарной безопасности будут усилены, а запуск пиротехнических изделий вне специально отведенных мест будет запрещен.