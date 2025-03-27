В Набережных Челнах установили границы ТОС «Кумыс»

В Набережных Челнах создано новое территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Кумыс», охватывающее жилой район поселка Кумыс и садоводческие товарищества «Роза», «Сосновая Роща» и «Кама-2». Решение о его границах приняли на заседании Горсовета по предложению главы администрации Комсомольского района Ленара Ахметзянова.

Границы ТОС определены следующим образом: от пересечения границы города Набережные Челны с Елабужским районом у реки Камы на северо-запад до санатория «Радуга», затем на восток вдоль СНТ «Сосновая Роща» до трассы М-7, исключая штрафстоянку, пост Тула-1 и АЗС, после чего граница проходит на юг вдоль СНТ «Кама-2» до реки Камы и завершается вдоль ее берега. Таким образом, территория включает жилые массивы и природоохранные зоны, что позволит эффективнее решать вопросы экологии и благоустройства.

По информации спикера, ТОС «Кумыс» создается для улучшения координации между жителями и органами власти. Основные задачи самоуправления будут включать развитие инфраструктуры, благоустройство, организацию культурных и спортивных мероприятий, а также решение социальных и экологических проблем.

По словам мэра города Наиля Магдеева, «необходимо обратить внимание на работу территориальных общественных самоуправлений.

«Им нужно помогать. Мы эту форму самовыражения граждан и дальше будем поддерживать», — подчеркнул Магдеев.

На март 2025 года в Набережных Челнах уже действует 80 территориальных общественных самоуправлений.