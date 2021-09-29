В Набережных Челнах ушел в отставку судья Дан Шакуров

В Набережных Челнах в отставку ушел судья Дан Шакуров. Такое решение он принял по собственному желанию.

Дан Шакуров был потомственным судьей, его отец – заслуженный юрист РФ и судья Булат Шакуров. Он выносил приговор по резонансному делу ОПГ «Тяп-ляп».

Шакуров-младший занимал должность судьи с 2000 года, специализировался на уголовных делах. Он выносил приговоры по ряду громких дел в республике – среди них суд над активистом Рафисом Кашаповым и телефонными террористами, которые грозились взорвать «Торговый квартал».