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Руc Тат
Общество 29 октября 2023 20:30

В Набережных Челнах ушел из жизни известный тренер по плаванию Игорь Басин

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В Набережных Челнах скончался тренер по плаванию Игорь Басин. Об этом сообщается на странице спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» во «ВКонтакте».

«Игорь Анатольевич выпустил не одно поколение мастеров спорта по плаванию, мастеров спорта международного класса. С ним ушла целая эпоха плавания в Республике Татарстан», — говорится в публикации.

Общий педагогический стаж Басина составляет более 40 лет. Специалист был отмечен различными наградами: знаком «Отличник физической культуры РТ», благодарственным письмом Министерства по делам молодежи и спорту РТ «За большой личный вклад в развитие плавания в Республике Татарстан» (2015 год), медалью «Лучший тренер Республики Татарстан» (2022 год).

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