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Культура 26 ноября 2024 11:01

В Набережных Челнах умер актер и телеведущий Николай Плужник

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В Набережных Челнах на 78-м году скончался актер и телеведущий Николай Плужник, написали «Челнинские известия».
Он стоял у истоков создания русского драматического театра «Мастеровые», участвовал в одной из первых знаковых постановок на площадке, созданной по пьесе Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты».

«Как невыносимо трудно писать слова и вспоминать про каждого, которых сейчас нет с нами. В одном ряду — Колесников, Пархоменко, Стабровский, Яковлев, Сызранцев и ещё многие. Теперь в этом горьком списке — Плужник. Его улыбка и смех стали лицом Нового года в Челнах. Лучший Дед Мороз города», — рассказал друг Плужника Дмитрий Борисов.

В издании сообщили, что похороны актера состоятся 27 ноября. Где и во сколько пройдет церемония прощания, станет известно позднее.

#умер актер #Набережные Челны
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