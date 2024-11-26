В Набережных Челнах умер актер и телеведущий Николай Плужник

В Набережных Челнах на 78-м году скончался актер и телеведущий Николай Плужник, написали «Челнинские известия».

Он стоял у истоков создания русского драматического театра «Мастеровые», участвовал в одной из первых знаковых постановок на площадке, созданной по пьесе Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты».

«Как невыносимо трудно писать слова и вспоминать про каждого, которых сейчас нет с нами. В одном ряду — Колесников, Пархоменко, Стабровский, Яковлев, Сызранцев и ещё многие. Теперь в этом горьком списке — Плужник. Его улыбка и смех стали лицом Нового года в Челнах. Лучший Дед Мороз города», — рассказал друг Плужника Дмитрий Борисов.

В издании сообщили, что похороны актера состоятся 27 ноября. Где и во сколько пройдет церемония прощания, станет известно позднее.