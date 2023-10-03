В Набережных Челнах уберут разворот в сторону Уфы на трассе М7

В Набережных Челнах 6 октября ликвидируют разворот через разделительную полосу на 1043+950 км автодороги М7, который ведет в сторону Уфы, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Маневры разворота могут быть осуществлены через транспортную развязку в разных уровнях на 1043+700 км или через организованный разворот в одном уровне на 1042+720 км. Соответствующие технические средства организации дорожного движения будут установлены до 6 октября», – говорится в сообщении.

Решение принято управлением совместно с УГИБДД МВД по РТ после проведенного анализа аварийности. В частности, было установлено, что на 1044 км трассы М7, вблизи разворота, в прошлом году произошло три ДТП, в которых один человек погиб и восемь получили ранения.