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В Набережных Челнах уберут разворот в сторону Уфы на трассе М7
В Набережных Челнах 6 октября ликвидируют разворот через разделительную полосу на 1043+950 км автодороги М7, который ведет в сторону Уфы, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Маневры разворота могут быть осуществлены через транспортную развязку в разных уровнях на 1043+700 км или через организованный разворот в одном уровне на 1042+720 км. Соответствующие технические средства организации дорожного движения будут установлены до 6 октября», – говорится в сообщении.
Решение принято управлением совместно с УГИБДД МВД по РТ после проведенного анализа аварийности. В частности, было установлено, что на 1044 км трассы М7, вблизи разворота, в прошлом году произошло три ДТП, в которых один человек погиб и восемь получили ранения.
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