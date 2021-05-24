Три челнинских предприятия оштрафованы за несоблюдение антиковидных мер

В Челнах три компании попались на «ковидных» нарушениях, сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Набережным Челнах Ильгизяр Бариев.

Специалисты местного «Роспотребнадзора» на минувшей неделе провели проверку магазинов, кафе, образовательных учреждений, предприятий города. Нарушения были выявлены в трех компаниях: в холдинге «ТЭМПО», ООО «Ак Барс Металл» и ООО «Пассажирские перевозки».

На предприятиях не соблюдался масочный режим, не использовались или не предоставлялись для обработки рук антисептические средства, несвоевременно проводилась санитарная обработка и проветривание помещений.