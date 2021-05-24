news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Ларионова о ложных звонках: Это сигнал для всех школ с точки зрения системы воспитания
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  14:30
Эльвира Мухаметдинова

Три челнинских предприятия оштрафованы за несоблюдение антиковидных мер

news_top_970_100

В Челнах три компании попались на «ковидных» нарушениях, сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Набережным Челнах Ильгизяр Бариев.

Специалисты местного «Роспотребнадзора» на минувшей неделе провели проверку магазинов, кафе, образовательных учреждений, предприятий города. Нарушения были выявлены в трех компаниях: в холдинге «ТЭМПО», ООО «Ак Барс Металл» и ООО «Пассажирские перевозки».

На предприятиях не соблюдался масочный режим, не использовались или не предоставлялись для обработки рук антисептические средства, несвоевременно проводилась санитарная обработка и проветривание помещений.

#штрафы #коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное