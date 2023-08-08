Праздники двора в Челнах стартовали с концерта, награждений и под чай из самовара

В Центральном районе Набережных Челнов стартовали праздники добрососедства. Встречи жильцов и представителей администрации города прошли во дворах домов №39/06, 39/07, 39/11. Об этом «Татар-информу» рассказала ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.

По словам собеседницы агентства, накануне состоялась первое мероприятие, гостями которого стали первый замруководителя исполкома Илья Зуев, глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов, депутаты горсовета Флера Андреева и Андрей Елантьев.

Для детей была организована веселая анимационная программа, работали аттракционы и выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. Творческие коллективы ДДН «Родник» подготовили концерт.

За праздничный стол также усадили ветеранов, которые угощались традиционным чаем из самовара.

Активные жители комплекса получили благодарственные письма и памятные подарки от Управляющей компании и Совета территории в номинациях за «Лучшую придомовую территорию», «Цветущий балкон». Кроме того, приз вручили победителю в номинации «Лучший дворник микрорайона».

В этом году на территории Центрального района республиканская программа «Наш Двор» реализуется в 31-м, 43-м, 45-м и 58-м микрорайонах — всего будет благоустроена 21 дворовая территория.

На сегодняшний день в 14 дворах полностью завершены дорожные работы. Следующий праздник двора пройдет 9 августа в 17.30 на бульваре Энтузиастов.

Программа благоустройства дворовых территорий была запущена в 2020 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ее цель – обновить дворы во всех многоквартирных домах региона, требующих благоустройства, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ.