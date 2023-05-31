В Набережных Челнах стартовали показы уличных киносеансов

Челнинцы могут присоединиться к просмотру уличных киносеансов, которые проводятся в жилых комплексах, а также в общественных пространствах – на площади Азатлык, Шишкинском бульваре и набережной им.Габдуллы Тукая. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.

Накануне жители 60-го комплекса, а также ближайших домов смогли посмотреть детские мультфильмы, получить сладости за правильные ответы на вопросы о главных мультипликационных героях.

Ежемесячные сеансы организуют районные администрации, депутаты горсовета и председатели территориальных общественных самоуправлений. Фильмы предоставляет из своего фонда «Татаркино». В число площадок, кроме дворов трех районов города, входят общественные пространства с массовым пребыванием людей.

В течение всего лета, в пятницу и субботу, в парках и скверах будут проходить показы фильмов. Уже на этой неделе, 2 и 3 июня, горожане могут прийти в 18.00 на площадь Азатлык, Шишкинский бульвар и набережную им.Габдуллы Тукая.

2 июня на площади Азатлык покажут комедии «Отряд Таганок», «Счастье в конверте», на Шишкинском бульваре — документальные ленты «Медведи Камчатки. Начало жизни», «Студия Нижний», а на набережной можно будет присоединиться к просмотру художественных фильмов «Тайна озера», «Семья года».

3 июня в 18.00 на площади Азатлык состоится просмотр «Тайна озера», «Семья года», на Шишкинском бульваре — «Отряд Таганок», «Счастье в конверте», а на набережной им. Габдуллы Тукая — «Медведи Камчатки. Начало жизни», «Студия Нижний».

Кинопоказы проходят при участии Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино».

Фильмы представлены в каталоге Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), реализующейся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.