В Набережных Челнах стартовал турнир по борьбе корэш памяти Мусы Джалиля

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

В Ледовом дворце Набережных Челнов стартовал турнир по борьбе корэш памяти Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля, учрежденный газетой «Ватаным Татарстан». В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов.

Борцы выступают в весовых категориях 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 130 и свыше 130 кг. В этом году турнир приурочен сразу к трем датам: 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля, 400-летию Набережных Челнов и 50-летию выпуска первого грузового автомобиля на заводе «КамАЗ».

На церемонии открытия депутат Государственной Думы РФ, председатель Федерации татаро-башкирской национальной спортивной борьбы корэш РТ Рустам Калимуллин поблагодарил руководство города за уровень организации соревнований.

«Сегодня действительно большой праздник. Почему мероприятие проходит именно в Набережных Челнах – поступало много вопросов. Думаю, те, кто увидел открытие турнира, таких вопросов уже не зададут: все организовано на очень высоком уровне. В этом году турнир проходит в 63-й раз, в Набережных Челнах – в 13-й, город выигрывал турнир 9 раз. Набережные Челны всегда славились своими борцами. Желаю всем удачи», – сказал он.

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

Руководитель Исполнительного комитета Набережных Челнов Фарит Салахов поприветствовал участников от имени мэра города Наиля Магдеева.

«Этот год для нас особенно важен, и турнир по борьбе, который проходит в нашем городе, очень его украсил. Желаем борцам успехов. Пусть такие мероприятия проходят как можно чаще», – отметил Салахов.

Главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Ильназ Фазуллин напомнил о журналистах издания, которые стояли у истоков турнира.

«Этот турнир для нас – большое наследие. Огромное спасибо сотрудникам редакции, которые когда-то его начали. Пусть мои слова будут молитвой за их души. Собралось так много людей – значит, наш народ любит борьбу, смотрит ее. Давайте посмотрим красивую борьбу», – сказал он.

Турнир продлится два дня: 13 февраля проходят предварительные поединки, 14 февраля запланированы полуфиналы и финалы. Главный судья соревнований – Рамиль Хисматуллин.

Зульфия Шавалиева