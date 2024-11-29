В Набережных Челнах стартовал традиционный турнир по дзюдо на призы «Камаза»

В набережночелнинском спорткомплексе «Олимпийский» состоялось открытие традиционных Республиканских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18-ти лет на призы ПАО «КАМАЗ». В этом году престижный турнир посвящен 55-летию автогиганта.

Принять участие в соревнованиях приехали 330 спортсменов из 30 команд – 9-ти регионов Приволжского федерального округа, представляющих: Челябинскую, Оренбургскую, Кировскую, Самарскую область, Пермский край, Удмуртскую Республику, Марий Эл, Башкортостан и Татарстан.

Открыл соревнования руководитель исполкома города Фарид Салахов.

«Набережные Челны были и остаются кузницей спортивных кадров для многих видов спорта. В нашем городе есть хорошие возможности для занятий различными видами спорта, спорт популярен у детей и подростков, его развитие поддерживается руководством республики. Так, в этом учебном году, благодаря Раису РТ Рустаму Нургалиевичу Минниханову мы в кратчайшие сроки провели реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский», на татами которого проходят нынешние соревнования» - отметил Салахов.

От имени главного идейного вдохновителя турнира, гендиректора ПАО «Камаз» и мастера спорта СССР по дзюдо и самбо Сергея Когогина к участникам обратился замгендиректора автогиганта Сирень Галиакберов.

«Этот турнир ежегодно показывает всем, насколько популярно дзюдо в нашем городе, насколько сильна челнинская школа дзюдо, какие у нее замечательные традиции, ветераны, тренеры - фанаты своего дела» - отметил Сирень Галиакберов.

Продолжая церемонию открытия, главный тренер сборной команды РТ Алексей Нефедов вручил знак и удостоверение мастера спорта России, челнинцу Тимуру Ибятову, а вице-президент Федерации дзюдо РТ Раиль Муратшин поздравил с получением почетного знака «Ассоциации мастеров дзюдо» тренера Эллу Коберник.

Также в рамках «Камазовских» соревнований, состоялся традиционный 33-й командный турнир по дзюдо «Все звезды Татарстана», где в зрелищном формате «стенка на стенку» сошлись ветераны и представители молодежи. В этот раз переходящий Кубок турнира достался команде молодежи.

Завтра, во второй день соревнований продолжаться схватки в «тяжёлых» весовых категориях.

Напомним, что Первый всесоюзный турнир по дзюдо на «Призы КАМАЗа» состоялся еще в 1978 году. Он был организован легендарным тренером-камазовцем Михаилом Климовым. В советское время в Челнах собирались самые перспективные юноши-дзюдоисты страны. Были годы, когда в турнире принимали участие представители всех 15-ти союзных республик, а сам турнир, по своему уровню и престижу, считался неофициальным первенством страны.

фото: Федерация Дзюдо РТ