В Набережных Челнах спасатели нашли заблудившихся в Боровецком лесу

В половину шестого вечера по номеру вызова спецслужб 112 сообщили, что трое людей – двое мужчин и одна женщина – потерялись в Боровецком лесу в Челнах.

Для поисков на место прибыли спасатели – они обследовали около двадцати квадратных километров леса. В конечном итоге ближе к полуночи спасатели нашли заблудившихся и вывели их из леса, после чего передали сотрудникам полиции. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.