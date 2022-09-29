news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 сентября 2022  08:14
Павел Климчак

В Набережных Челнах спасатели нашли заблудившихся в Боровецком лесу

news_top_970_100

В половину шестого вечера по номеру вызова спецслужб 112 сообщили, что трое людей – двое мужчин и одна женщина – потерялись в Боровецком лесу в Челнах.

Для поисков на место прибыли спасатели – они обследовали около двадцати квадратных километров леса. В конечном итоге ближе к полуночи спасатели нашли заблудившихся и вывели их из леса, после чего передали сотрудникам полиции. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#заблудились в лесу
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100