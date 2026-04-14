В Набережных Челнах создадут промышленный парк «Мастер»

Промышленный парк «Мастер» создадут в Набережных Челнах. Соответствующее постановление Кабмина РТ направлено на развитие промышленной инфраструктуры региона и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, предложение Министерства экономики Татарстана о создании промышленного парка на территории Набережных Челнов поддержано. Управляющей компанией будущего парка определено общество с ограниченной ответственностью «Набережночелнинский промышленный парк «Мастер». Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экономики республики.

Как следует из пояснительной записки, проект постановления подготовлен в рамках поручения Раиса Татарстана Рустама Минниханова от 9 апреля 2026 года и направлен на реализацию проекта создания промышленного парка в Набережных Челнах.

Проект планируется реализовать в соответствии с федеральными правилами предоставления субсидий, которые предусматривают софинансирование затрат на создание и развитие индустриальных и технологических парков. В связи с этим управляющей компании необходимо пройти аккредитацию в Минпромторге России в установленном порядке.

Для реализации проекта предусмотрено проведение строительно-монтажных работ ориентировочной стоимостью 200 млрд рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств компании в период с 2027 по 2042 год.

Общий срок реализации проекта составит 20 лет – с 2027 по 2046 год. При этом период возмещения затрат рассчитан на 15 лет – с 2028 по 2042 год.

В рамках действующих правил возможно возмещение до 75% затрат управляющей компании в пределах сумм налогов, уплаченных резидентами парка в федеральный бюджет. Из этой суммы 99% составит федеральное софинансирование, еще 1% – средства бюджета Республики Татарстан.