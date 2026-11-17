Руководителю Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талие Минуллиной презентовали инвестиционный проект – городской спортивно-оздоровительный кластер, который может стать новым туристическим центром притяжения в Набережных Челнах. Инициатор и инвестор проекта – сеть спортивных клубов Cleversport, сообщает Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. Реализацию планируют в два этапа.

Cleversport – сеть фитнес– и спортивно-оздоровительных комплексов для спорта, здоровья и семейного отдыха. Компания обладает более чем 15-летним опытом развития сети клубов и реализации крупных фитнес– и термальных комплексов. Татарстан – ключевой регион для Cleversport, где уже сформированы клиентская база, инфраструктура и опыт для дальнейшего масштабирования.

Инвестиционный проект включит фитнес-клуб, термальный комплекс и центр любительского футбола.

Первый этап проекта предполагает создание термального комплекса и фитнес-зоны. На первом этаже разместятся три функциональные зоны: территория фитнеса (групповые залы, детская комната), территория термального комплекса (большой бассейн, банный комплекс, сауны, детская зона с двумя саунами, раздевалки и крытая зона кафе) и уличная территория терм (два уличных бассейна, площадки для бочче, мини-гольфа, бильярда, дартса и кинотеатр под открытым небом).

На втором этаже также будут три зоны: зона фитнеса (кардиозал и просторный тренажерный зал), крытая зона термального комплекса (массажные кабинеты, хаммам, травяная и можжевеловая сауны для авторских парений, зоны отдыха и кафе) и открытая зона (терраса, веранда для загара, ресторан с собственной кухней и открытая веранда для посадки гостей). На цокольном этаже разместится помещение водоподготовки, в существующем здании – спортивный бассейн, массажные кабинеты, раздевалки и прачечная.

Второй этап – центр любительского футбола: массовая любительская футбольная лига, объединяющая участников города на регулярных чемпионатах и турнирах.

Дизайн-концепцию с термальным комплексом разработали итальянские специалисты с большим опытом: ранее они участвовали в реализации спа-комплекса «ЛетоЛето» в Тюмени. Инвестор Cleversport лично посетил этот комплекс, чтобы перенять опыт и лучшие практики для проекта в Набережных Челнах. Рабочую часть проекта проектируют уроженцы города, дизайн разработали казанские специалисты.

Талия Минуллина поддержала намерения Cleversport. «В центре города должны быть такие социальные объекты», – подчеркнула она.