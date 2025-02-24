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Экономика 24 февраля 2025 09:47

В Набережных Челнах совершенствуют систему муниципальных закупок

Все закупки для муниципальных учреждений Набережных Челнов, включая бумагу, технику и бытовую химию, теперь проходят исключительно через электронные торги. Об этом на аппаратном совещании с мэром Наилем Магдеевым рассказал начальник отдела муниципального заказа Марсель Хайрутдинов.

Электронные конкурсы, аукционы и запросы котировок проводятся открыто, исключая коррупционные риски. Заказчики не взаимодействуют с участниками торгов – победитель определяется автоматически, и контракт заключается в течение пяти дней после публикации итогового протокола.

В 2024 году для 289 муниципальных заказчиков заключено 21 954 контракта на сумму 7,4 млрд рублей. Благодаря укрупнению закупок удалось сократить количество однотипных договоров. Челны также стали первым городом в Татарстане, где реализованы совместные закупки на бирже и по графику.

Для удобства поставщиков создан телеграм-канал «Госзакупки Набережных Челнов», где публикуются актуальные новости и предстоящие торги.

Сэкономленные средства направляют на развитие городской инфраструктуры. Например, благодаря системе «Народный контроль» горожане могут сообщать о необходимых улучшениях – ремонте дорог, освещении и других актуальных вопросах.

Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#Набережные Челны #закупки
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