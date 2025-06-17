В Набережных Челнах сотрудники УФСБ накрыли подпольную нарколабораторию

В Набережных Челнах сотрудники УФСБ накрыли подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, 39-летний челнинец оборудовал дачный дом под нарколабораторию для дальнейшего сбыта «синтетики». Всего злоумышленником было подготовлено более 7 кг наркотического средства «мефедрон».

На месте сотрудниками УФСБ были обнаружены химические вещества, лабораторное оборудование, тайниковые закладки. Ведомство опубликовало оперативное видео с места происшествия.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Челнинец задержан, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет.