В Набережных Челнах состоялся профессиональный турнир «ПроТхэквондо Тур»

Фото: Федерация тхэквондо РТ

В Ледовом дворце Набережных Челнов прошли профессиональные соревнования по тхэквондо. За победу боролись представители смешанных команд округов Российской Федерации уровня не ниже призера РФ.

В команде Приволжского федерального округа на «ПроТхэквондо Тур» принимал участие татарстанский спортсмен Муслим Ахтаев.

«Одна из целей данного турнира – поддержать спортсменов сборной России, которых не допустили на Олимпийские игры в Париже. Турнир проходит в два этапа. Сейчас был первый – отборочный. Команда ПФО, за которую выступал воспитанник татарстанской школы тхэквондо, уверенно выиграла у команды Уральского федерального округа и теперь выступит в финале, который пройдет в Челябинске с 23 по 24 сентября. Денежное вознаграждение для победившей команды в размере 500 000 рублей каждому спортсмену. Проигравшим в финале по – 250 000», – поделился с журналистом «Татар-информа» главный тренер сборной РТ по тхэквондо Сергей Титкин.

Кроме соревновательной программы в рамках турнира прошел тренерский семинар. Мероприятие состоялось по новым правилам – под руководством ведущих тренеров сборной России. Также был организован мастер-класс для детей.

Отметим, что на данном мероприятии также присутствовали президент Союза тхэквондо России, член Совета Всемирной Федерации тхэквондо WT, Вице-президентом Европейского Союза тхэквондо ETU Анатолий Терехов, первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов.