Общество 29 августа 2025 10:32

В Набережных Челнах состоялась встреча мухтасибата города с делегацией из Афганистана

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

Афганская делегация во главе с министром горнодобывающей промышленности и нефти этой страны Хедаятуллой Бадри, принимавшая участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, посетила ряд промышленных предприятий Набережных Челнов. В рамках рабочего визита состоялась встреча участников делегации с мухтасибатом Автограда.

«Мы рады, что ваша многонациональная республика является признанным российским лидером в различных отраслях экономики, науки и культуры. В этом несомненна огромная заслуга Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, который также заложил основу развития сотрудничества между Россией и Афганистаном. И мы благодарны ему за это», – отметил во время беседы Хидаятулла Бадри.

Собеседники обсудили ряд религиозных тем и обменялись подарками.

«Набережные Челны – один из флагманов российской промышленности. Экономические показатели города растут. Немалую роль в этом играет мухтасибат города, у которого большой авторитет в мусульманской умме. Здесь проводится большая работа по возрождению и сохранению культурных традиций татарского народа, духовного и нравственного воспитания молодежи, в деле сохранения духовных ценностей российского общества», – заявил «Татар-информу» сопровождающий афганскую делегацию руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

#Афганистан #Набережные Челны
