В Набережных Челнах состоялась премьера спектакля «Вышел конь мой из тени»

Премьера спектакля «Вышел конь мой из тени» состоялась в Набережночелнинском татарском драматическом театре им. Аяза Гилязова. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Пьесу Артура Шайдуллы представили как балладу в одном действии продолжительностью 1 час 30 минут. Режиссером спектакля выступил художественный руководитель театра Олег Киньзягулов.

В основе постановки – история, связанная с созданием автомобиля КАМАЗ. Одним из центральных ее образов стал армейский внедорожник КАМАЗ‑4350, получивший название «Мустанг». В ходе спектакля на сцене появляется и сама боевая машина.

Авторы премьеры показывают историю людей и техники, связанных с КАМАЗом. Через образ мощного грузовика, созданного руками работников предприятия, зрителям предлагают увидеть разные стороны жизни – молодость, трудовой путь, преданность делу и чувство гордости за свою работу.

Спектакль рассказывает о людях и машинах, которые и сегодня защищают страну, и о том, что во все времена есть место подвигу. Действие связано и с историей Набережных Челнов. В постановке подчеркивается роль города как символа развития, труда и промышленного роста, а также вклад людей, которые создавали и продолжают создавать его историю.

В спектакле сыграли Руслан Аюпов (Фатхуллин – Чулман), Инсаф Хидиятуллин (Аюпов – Аю), Эмиль Гибадуллин (Гурьянов – Талкыш), Ильназ Гаффанов (Урманов – Шурале), Руслан Ибрагимов (Артур Гречкин), Лилия Мингазова (Светлана Гречкина), Рафик Каюмов (Директор), Рафиль Сагдуллин (Фаизов), Чулпан Арсланова (Низовцева) и Фирдус Сафин (Гараев).