news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
27 декабря 2021  05:18

В Набережных Челнах состоялась «Операция по спасению Снегурочки»

news_top_970_100
В Набережных Челнах состоялась «Операция по спасению Снегурочки»
Фото: Управление информационной политики и&nbsp;по&nbsp;связям с&nbsp;общественностью Автограда.

В Автозаводском районе Набережных Челнов продолжается череда новогодних мероприятий. В частности, в молодежном центре «Орион» прошло новогоднее представление «Операция по спасению Снегурочки». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Зрителями стали дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

На представлении малыши приняли активное участие в конкурсах, прочли стихи Деду Морозу, зажгли огни на елке, водили хоровод и получили сладкие подарки от ПАО «КАМАЗ».

В общей сложности администрация Автозаводского района планирует провести новогодние представления и вручить подарки более 800 детей из семей льготных категорий.

#Набережные Челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное