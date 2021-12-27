В Набережных Челнах состоялась «Операция по спасению Снегурочки»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В Автозаводском районе Набережных Челнов продолжается череда новогодних мероприятий. В частности, в молодежном центре «Орион» прошло новогоднее представление «Операция по спасению Снегурочки». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Зрителями стали дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

На представлении малыши приняли активное участие в конкурсах, прочли стихи Деду Морозу, зажгли огни на елке, водили хоровод и получили сладкие подарки от ПАО «КАМАЗ».

В общей сложности администрация Автозаводского района планирует провести новогодние представления и вручить подарки более 800 детей из семей льготных категорий.