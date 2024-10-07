В Набережных Челнах состоится общегородской субботник

В Набережных Челнах 12 октября состоится общегородской субботник. Мероприятие пройдет в рамках осеннего санитарно-экологического месячника по уборке и озеленению территории города, который стартовал 1 октября. Мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил провести подготовительную работу к проведению субботника.

Глава города поручил районным штабам определить участки работ на подведомственной территории, провести работу с организациями по выделению техники для вывоза мусора. Также он заявил, что погода более чем благоприятствует посадке деревьев, уборке мусора и листвы.

«Чем больше мы работы сделаем осенью, тем краше город будет весной и летом», — заявил руководитель города.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что подготовительная работа начата уже сегодня. В городе высаживаются деревья и кустарники, ведется уборка территории. С начала двухмесячника высажено более 2,3 тыс. саженцев. В посадке деревьев приняли участие 847 человек.