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В Набережных Челнах состоится общегородской субботник
В Набережных Челнах 12 октября состоится общегородской субботник. Мероприятие пройдет в рамках осеннего санитарно-экологического месячника по уборке и озеленению территории города, который стартовал 1 октября. Мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил провести подготовительную работу к проведению субботника.
Глава города поручил районным штабам определить участки работ на подведомственной территории, провести работу с организациями по выделению техники для вывоза мусора. Также он заявил, что погода более чем благоприятствует посадке деревьев, уборке мусора и листвы.
«Чем больше мы работы сделаем осенью, тем краше город будет весной и летом», — заявил руководитель города.
Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что подготовительная работа начата уже сегодня. В городе высаживаются деревья и кустарники, ведется уборка территории. С начала двухмесячника высажено более 2,3 тыс. саженцев. В посадке деревьев приняли участие 847 человек.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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