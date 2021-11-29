В Набережных Челнах состоится Международный фестиваль идей и технологий

3 и 4 декабря в ИТ-парке Набережных Челнов пройдет Фестиваль идей и технологий Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Набережные Челны вошли в число девяти российских городов, где до завершения 2021 года пройдут фестивали в рамках Года науки и технологий и празднования 100-летия Кружкового движения в России. Об этом сообщает пресс-служба ИТ-парка.

Фестиваль начнется с открытия экспозиции перед ИТ-парком. Гости площадки ознакомятся с мобильной лабораторией детского технопарка «Кванториум», также будут представлены технологические новинки, произведенные на автогиганте «КАМАЗ». Планируется и участие легенды — спортивного автомобиля «КАМАЗ-мастер».

Также откроется выставка в холле «ИТ-парка», на которой соберутся представители технологических сообществ города. Детский технопарк «Кванториум» предложит участникам посмотреть на полеты дронов, пройти по виртуальной эко-тропе, сразиться в робо-боях или сделать себе на память значки.

После открытия фестиваля начнет работу главный этап фестиваля — форсайт-сессия на тему: «Новые технологии образования для региона», в течение которой школьники и студенты совместно с экспертами разработают инновационные стратегии для образовательной деятельности региона.

Параллельно желающие смогут принять участие в спецпроекте «Будущее обыденно», в рамках которого пройдут мастер-классы по лазерным технологиям, 3D-моделированию, промышленной робототехнике, геоинформатике, цифровому дизайну.

Для участников спецпроекта организаторы подготовили образовательные лекции в двух форматах: онлайн и офлайн. Бизнес-инкубатор ИТ-парка развернет дискуссию о рынках НТИ, в «Точке кипения» пройдут встречи по проектированию и производству в новом мире, а в ИТ-академии слушатели могут посетить мастер-класс «Программирование искусственного интеллекта без программирования».