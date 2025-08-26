news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 августа 2025 15:33

В Набережных Челнах семьям бойцов СВО ко Дню республики вручат продуктовые наборы

Читайте нас в
Телеграм

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Более тысячи семей военнослужащих в Набережных Челнах получат продуктовые наборы от мэра города Наиля Магдеева в преддверии Дня республики и Дня города, которые будут отмечаться 30 августа. Акция направлена на поддержку семей участников специальной военной операции.

Одной из первых подарочный набор получила семья Гульгены – ее муж Руслан добровольцем отправился на передовую в 2023 году. До того он работал дальнобойщиком и доставлял помощь бойцам.

«В один момент он принял такое решение, что надо защищать Родину. То решение он просил не опровергать никаким способом», – рассказала женщина.

Руслан погиб при исполнении воинского долга. Боевые товарищи передали семье личные вещи погибшего.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Глава администрации Центрального района Челнов Фидарис Хабибуллин заявил, что семьи военнослужащих не останутся без поддержки, а городские власти готовы помогать в решении возникающих вопросов.

Акция по вручению продуктовой помощи пройдет во всех районах Набережных Челнов.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.

#Набережные Челны #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025