В Набережных Челнах семьям бойцов СВО ко Дню республики вручат продуктовые наборы
Более тысячи семей военнослужащих в Набережных Челнах получат продуктовые наборы от мэра города Наиля Магдеева в преддверии Дня республики и Дня города, которые будут отмечаться 30 августа. Акция направлена на поддержку семей участников специальной военной операции.
Одной из первых подарочный набор получила семья Гульгены – ее муж Руслан добровольцем отправился на передовую в 2023 году. До того он работал дальнобойщиком и доставлял помощь бойцам.
«В один момент он принял такое решение, что надо защищать Родину. То решение он просил не опровергать никаким способом», – рассказала женщина.
Руслан погиб при исполнении воинского долга. Боевые товарищи передали семье личные вещи погибшего.
Глава администрации Центрального района Челнов Фидарис Хабибуллин заявил, что семьи военнослужащих не останутся без поддержки, а городские власти готовы помогать в решении возникающих вопросов.
Акция по вручению продуктовой помощи пройдет во всех районах Набережных Челнов.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.