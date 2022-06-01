В Набережных Челнах с начала года четыре ребенка выпали из окон, всех удалось спасти

С начала года в Набережных Челнах из окон выпали четыре ребенка, врачам удалось сохранить им всем жизнь. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении здравоохранения Автограда.

В горздраве поделились недавним случаем: на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов: «Ребенок — падение с высоты». Оказалось, что 6-летний мальчик выпал с пятого этажа после того, как облокотился на москитную сетку.

«Мы спешили на вызов, считая секунды, мысленно повторяя одно и то же: "Успеть спасти ребёнка"», — рассказал фельдшер Айнур Асадуллин.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Прибыв на место, медики Айнур Асадуллин и Ирина Талипова обнаружили мальчика на козырьке подвального помещения в сознании и в шоковом состоянии. Они начали подготовку к транспортировке. Отталкивая от себя фельдшеров, мальчик плакал от сильной боли. Наложив воротниковую шину, фельдшеры установили катетер и вкололи обезболивающее. Затем они переложили мальчика на носилки и поместили его в карету скорой. Водитель помчался в Больницу скорой медицинской помощи.

Медики диагностировали у ребёнка сочетанную травму с травматическим шоком: перелом рёбер, позвоночника, бедра, тупая травма живота, множественные повреждения внутренних органов.

Мальчика в тяжёлом состоянии передали в руки врачей БСМП, которые уже ждали маленького пациента.

По словам медиков, это настоящее чудо, что ребёнок остался жив.

«Родился в рубашке, иначе никак не скажешь», — отметил Айнур Асадуллин.

В 2021 году в Автограде 14 детей выпали из окон, три ребенка погибли.

В горздраве напомнили, что невнимательность и безответственность взрослых может в одно мгновение лишить их своего ребенка.