В Набережных Челнах с автомобилями на газонах будут бороться с помощью системы «Дозор»

Исполком Набережных Челнов для борьбы с парковкой машин на газонах и детских площадках закупил аппаратный комплекс «Дозор». Техническое устройство облегчает процедуру выявления и наказания автовладельцев, живущих по принципу «паркуюсь, как хочу». Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя Административной комиссии исполкома города Айзира Хамзина.

Пока в Челнах действует только один сертифицированный аппаратный комплекс «Дозор». Исполком намерен закупить еще пять.

«Устройство крепится на служебный автомобиль, который, объезжая дворы, фиксирует нарушения на видео и фото. После возвращения с рейда специалист скачивает записанное в компьютер, а затем, прикрепив к запросу, направляет в ГИБДД. В Госавтоинспекции устанавливают данные владельца неправильно припаркованного авто и передают их в распоряжение исполкома. После этого выносится постановление о привлечении нарушителя к ответственности», — пояснила Хамзина.

По ее словам, для оформления нарушения не требуется устанавливать личность того, кто был за рулем (достаточно знать, на кого записан автомобиль), и не надо составлять отдельный протокол — его бланк располагается на обратной стороне постановления и заполняется вместе с основным документом. В итоге вся процедура оформления нарушения занимает буквально два-три дня (раньше на нее уходило гораздо больше времени).

Спикер уточнила, что все прежние методы фиксации нарушений, связанных с неправильной парковкой машин, также актуальны. Любой специалист профильного ведомства, неравнодушный горожанин может снять на телефон машину на газоне и добиваться наказания нарушителя. Однако применение «Дозора» поможет в борьбе с любителями оставлять машины на газонах, детских площадках и в других запрещенных местах.

Хамзина привела пример: с начала года сотрудниками профильных служб было составлено 322 протокола, наложено штрафов на 660,5 тысячи рублей. За неполный месяц использования «Дозора» оформлено 392 протокола на 1,5 млн рублей.

«По сути, у нас не было практики широкого применения статьи 3.17 КоАП РТ, предполагающей ответственность за размещение транспортных средств на озелененных территориях, на детских и спортивных площадках, хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории. Сейчас она становится рабочей», — заявила замруководителя административной комиссии.

Хамзина уточнила, что стоянка машины в неположенном месте обойдется его озяину в 2–3,5 тысячи рублей. Оплачивать штрафы необходимо в полном объеме, 50-процентная скидка за своевременность оплаты здесь не действует.

«У нас нет задачи собрать с любителей заезжать на ”зеленку„ побольше штрафов, мы лишь хотим сохранить придомовые пространства и сделать их доступными для людей», — подчеркнула представитель исполкома.