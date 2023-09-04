В Набережных Челнах с 5 сентября отключат горячую воду

В Набережных Челнах на 10 дней отключат горячую воду – с 5 по 15 сентября в городе проведут итоговую опрессовку. Об этом на аппаратном совещании доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Это традиционное испытание сетей, которое проводится перед началом нового отопительного периода после окончания всех ремонтных работ. При условии отсутствия замечаний дома будут подключены к горячему водоснабжению раньше срока», — сказал докладчик.

По объектам водоснабжения и водоотведения «Челныводоканал» провел капитальный ремонт 3 км водопроводных и 0,12 км канализационных сетей. Уже проведено 6 этапов опрессовки тепловых сетей. Количество выявленных повреждений в 2022 году составило 141, в этом — 105. Все повреждения устраняются.

«Мы видим значительное уменьшение. Также ведутся работы по устранению повреждений на трубопроводах тепловых сетей, выявленных в ходе гидравлических испытаний», — отметил спикер.

308 городских учреждений соцкультбыта готовятся к новому отопительному сезону. «Получено 305 паспортов готовности к отопительному периоду, что составляет 99%. Остались три объекта. В одном ведется капремонт, во втором выданы замечания, они устраняются, в третьем — устраняются замечания, выданные Ростехнадзором, и будут проведены в срок», — отметил Илья Зуев.

Управляющие компании в жилищном фонде также ежедневно выполняют работы по текущему ремонту и подготовке внутридомовых инженерных систем к отопительному сезону. Заканчиваются работы по ремонту-ревизии, промывке трубопроводов, наладке оборудования, контрольно-измерительных приборов. Паспора готовности получены на 1372 жилых домов из 1418, что составляет 97,2%.

«Подготовку к отопительному периоду по потребителям многоквартирных домов и соцкультбыта планируется завершить к 15 сентября 2023 года», — заключил первый замруководителя исполкома.

Подводя итоги, мэр города Наиль Магдеев обратил внимание, что в Автограде 3032 потребителя тепла, более 730 км тепловых сетей.

«Безусловно, все тепловое хозяйство, которое находится внутри учреждений, предприятий, организаций, жилых домов, должно быть готово. Все необходимо проверить соответствующим образом. Провести ревизию, пока стоит хорошая погода. На дворе пока +20 градусов, наступит время, когда будет -20. В первую очередь мы подаем тепло в учреждения здравоохранения, там все должно быть готово к приемке тепла», — поручил он.