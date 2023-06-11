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В Набережных Челнах рыбак едва не утонул, упав за борт резиновой лодки
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Сообщение о том, что на реке Кама в Набережных Челнах с резиновой лодки упал мужчина поступило сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, спасатели подняли мужчину на борт и доставили до берега. Рыбак рассказал, что потерял равновесие, пытаясь встать в полный рост.
В ведомстве отметили, что в последнее время падение из лодки - одна из наиболее частых причин гибели на воде.
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