В Набережных Челнах ребенок вылетел с качели, которая сорвалась с петель

В городском парке поселка ЗЯБ в Набережных Челнах ребенок, катаясь на качелях, вылетел из них, так как они сорвались с петель. К счастью, мальчик отделался лишь ссадинами и ушибами. О случившемся инциденте в социальных сетях рассказала мама пострадавшего.

На видео, опубликованном в городском сообществе, видно, как ребенок сильно раскачивается на качелях, после чего один из металлических поручней отрывается от петли, и ребенок падает на землю.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе мэрии Автограда. Администрация города совместно с МУП «Парк культуры и отдыха», которое занимается обслуживанием этих качелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что подросток намеренно раскачивал качели до максимальной амплитуды.

«Данные качели для такого активного и агрессивного вида отдыха не предназначены», – говорится в телеграм-канале пресс-секретаря Риммы Мухаметзяновой.

Администрация города настоятельно просит родителей провести беседы о недопустимости подобного поведения на качелях. В свою очередь сломанные качели уже восстановили.