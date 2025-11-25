В Челнах расследуют дело об использовании терминалов пропуска трафика мошенниками

В Набережных Челнах прокуратура проверила материалы дела о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика – оборудования, которое позволяет перенаправлять и обрабатывать звонки через интернет и другие каналы связи. Такая техника позволяла мошенникам анонимно звонить россиянам для того, чтобы совершать преступления.

По данным надзорного органа, с 14 по 21 ноября 2025 года неизвестные лица на улице Авангардной обеспечивали работу оборудования для совершения мошеннических действий в отношении россиян.

В результате было возбуждено уголовное дело. Прокуратура признала его законным, расследование находится под контролем надзорного ведомства.