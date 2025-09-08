В Набережных Челнах расширены меры соцподдержки для детей беженцев из Сирии

Исполнительный комитет Набережных Челнов внес изменения в постановление о дополнительных мерах социальной поддержки для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений. Согласно документу, теперь меры поддержки распространяются и на детей беженцев из Сирии, временно размещенных в городе, в том числе получивших на территории России статус временного убежища. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Для школьников предусмотрена компенсация стоимости питания: для учащихся 1-4 классов – 128,90 рубля, для 5-11 классов – 130,88 рубля. Кроме того, изменения закрепляют право родителей таких детей на получение социальной поддержки.

Родители должны предоставить копию удостоверения беженца или свидетельства о предоставлении временного убежища в РФ.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2025 года. Документ будет опубликован на портале правовой информации Татарстана и официальном сайте города. Контроль за его исполнением возложен на заместителей руководителя Исполкома В. Харисова и С. Мулюкову.