В Набережных Челнах раскрыли убийство владельца сети автосервисов, которого нашли мертвым 9 мая у себя в квартире в 39-м комплексе. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Тело 62-летнего мужчины обнаружил его сын. Известно, что 9 мая мужчина целый день пытался дозвониться отцу, но тот не брал трубку. Вечером он отправился к нему домой, где нашел отца в кровати без признаков жизни. Как установили судмедэксперты, смерть пожилого мужчины наступила в результате жестокого избиения битой.

Вскоре по подозрению в совершении убийства были задержаны 36-летняя женщина и 29-летний мужчина, которые, по версии следствия, решили обокрасть бизнесмена. Женщина была ранее знакома с предпринимателем, знала, что у него в квартире всегда хранятся деньги. Она напросилась к нему в гости, напоила его, после чего впустила в квартиру подельника. Тот стал избивать хозяина квартиры до смерти, пытаясь узнать код от сейфа. Но вскрыть хранилище злоумышленникам так и не удалось.

«Городским судом избрана мера пресечения в отношении подозреваемых в убийстве. Они арестованы до 10 июля 2021 года», — сообщил источник.